Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 12:11

İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Filistin, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüştü.

İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bölgedeki durum, olayların gidişatına ilişkin mevcut olanaklar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığının durdurulması için gösterilen çabalar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dün gittiği Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati'nin yanı sıra Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile de bir araya gelmişti.

Abdullahiyan, Beyrut ziyaretinden sonra Katar'a hareket edecek.

ETİKETLER
İran Hizbullah Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın arından Gazze’ye saldırıların devam edeceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Bakan Göktaş: Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizle 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik
12:43
Ebru öğretmen, coğrafya derslerini 'türkülerle' anlatıyor
12:32
Dünya Bankası, Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için Türkiye ile çalışıyor
12:31
Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak
12:26
İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor
12:26
MSB kaynakları: En üst model 40 Eurofighter almak istiyoruz
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ