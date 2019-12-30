Dünya

İran Devrim Muhafızları kaçak yakıt gemisine el koydu

30 Aralık 2019 Pazartesi 22:18 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 22:20

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 16 kişiyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]