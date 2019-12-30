Dünya
Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı30 Aralık 2019 Pazartesi 20:15 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 20:17
Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
[Meksika'da tur otobüsü kaza yaptı: 10 ölü, 10 yaralı]
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas kentindeki otoyolda seyreden bir turist otobüsü otomobille çarpıştı.
Yetkililer, kazada 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: meksika tur otobüsü trafik Kazası