İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile başkent Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Paşinyan’ın İran ziyaretinin iki ülkenin kalkınmasında dönüm noktası olacağına inandığını kaydeden Reisi, hükümetinin üzerinde durduğu önemli konulardan birinin “komşuluk politikası” olduğunu söyledi.

Süreç içinde Paşinyan ile birkaç kez görüştüklerini hatırlatan Reisi, özellikle bu ziyarette görüşmenin odak noktasının iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda yüzde 43’lük büyüme kaydettiğini aktaran Reisi, ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kafkasya bölgesindeki barış ve güvenliğin İran için çok önemli olduğunu, bu bakımdan bölgedeki gelişmelere karşı hassas olduklarını ifade eden Reisi, "Sayın Paşinyan ile yaptığımız görüşmelerde bölgesel sorunların çözümünün bölgesel paydaşlar arasında olması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Dış müdahale bölgenin sorunlarının artmasına sebep olacaktır." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise görüşmede, Soçi'de düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan Üçlü Zirvesi ile ilgili Reisi’ye bilgi verdiğini söyledi.

Ermenistan'ın İranlı yetkililerin üçlü müzakerelerde gündeme getirilen tüm meselelerden haberdar olmasını savunduğunu aktaran Paşinyan, “İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır" diye konuştu.