Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği ülkelerine 'bağımsız hareket etmeleri' ve 'ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri' çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Belçika, Finlandiya ve İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.
Reisi, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerine uymadığını savundu.
"AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli. AB ve Avrupalı ülkelerin, stratejik bağımsızlık konusunda ilerleme kaydetmelerini ve ABD'nin yayılmacı politikalarından uzak durmalarını temenni ediyorum."
Reisi ayrıca AB ülkelerinden "ABD'nin Avrupa'yı nüfuz alanı olarak göreceği şekilde hareket etmemelerini" istedi.
Etiketler: İran İbrahim Reisi Avrupa Birliği ABD Belçika
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