Günlük vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından kapalı mekanlarda düzenlenen etkinlere girişlerde aşı olunduğuna ya da virüse yakalanıp iyileşildiğine dair COVID-19 sertifikası ibraz edilmesi zorunluluğu getirildi.

COVID-19 sertifikası zorunluluğu uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe konulduğu vurgulanırken, tiyatro, sinema ve spor müsabakaları gibi kapalı iç mekanlardaki etkinliklere girişte negatif test sonucu ibrazının yeterli olmayacağı bilgisi verildi.

İç mekanlardaki maske gibi önleyici COVID-19 kurallarının, 10 Ocak 2022'ye kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Aşısızlarda ölüm oranı daha fazla

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, konuya dair yaptığı açıklamada, COVID-19 kaynaklı ölümlerde aşısızların oranının aşılı olanlardan 5 kat fazla olduğuna dikkati çekti.

Ülkede toplam vaka sayısı 183 bini aşarken, son 24 saatte bin 787 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla bin 956 vakayla salgının zirveyi gördüğü mart ayındaki seviyelere yaklaşıldı.

Öte yandan 1,3 milyon nüfuslu ülkede bin 469 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken, şimdiye kadar 782 bin dozdan fazla aşı yapıldı.