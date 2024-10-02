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Dünya
AA 02.10.2024 22:19

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur

Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, barış istediklerini ancak İsrail karşılık verirse yanıtlarının sert olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur
[Fotograf: AA]

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan zirve öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki tutumuna dair "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik: Biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı. Cumhurbaşkanı yeminimi ettiğim akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edemez. Hiçbir bölge savaşın gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a misilleme yapma ihtimaline dair ise "İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur." dedi.

"İsrail’i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz"

Konuşmasının devamında İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve Batı'nın bu süreçteki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İran’ın bugüne kadar barışçıl bir duruş sergilemeye çalıştığını, ancak İsrail'in provokatif eylemlerinin katliamları artırdığını belirtti.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu saldırıları yaparken 'Asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların katliamları ve baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı.

Tekrar söylemek isterim ki biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum: Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz."

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