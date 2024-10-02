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Dünya
AA 02.10.2024 21:45

Hizbullah, İsrail'e ait 3 tankı imha ettiğini duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasına doğru ilerleyen 3 İsrail tankını imha ettiğini, İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırılarda da İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Hizbullah, İsrail'e ait 3 tankı imha ettiğini duyurdu
[Fotograf: AA]

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri arasında İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın "tam isabetle" vurulduğu belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim'de bir başka askeri noktanın daha vurulduğu, Misgav Am ile Lübnan'ın El-Adise kasabası arasındaki İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırıda ise ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasına doğru ilerleyen İsrail'e ait 3 tankın güdümlü füzelerle imha edildiği, kasabaya sızmaya çalışan piyade güçlerini hedef alan saldırıda da ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'in Shtula yerleşiminde askerlere yönelik isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği, kasabanın doğusunda ilerleyen İsrail askerlerinin kurşun yağmuruna tutulduğu ve buradaki çatışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Katil İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri ile Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanları "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

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