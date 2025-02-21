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Dünya
AA 21.02.2025 06:19

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin baskılarına Türkçe deyişle cevap verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakereye kapıyı kapatmadıklarını ancak baskı altında kesinlikle müzakere etmeyeceklerini Türkçe deyişle vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin baskılarına Türkçe deyişle cevap verdi

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, ABD ile müzakere ihtimaline değindi.

ABD'nin İran'a karşı "azami baskı" politikasına işaret eden Pezeşkiyan, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler." dedi.

Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkçe bir şiirimiz var. Bu şekilde alıştık biz. Diyor ki; 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.' Yani onur ve özgürlük. Eğer insan tilkinin gölgesinde de uyusa sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Biz insanız ve saygılı bir şekilde konuşacağız ancak baskıya boyun eğmeyeceğiz."

ABD ve İsrail'in tehditlerinden korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak." ifadelerini kullandı.

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