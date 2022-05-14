İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan eyaletinin Başsavcısı Mücteba Kahramani, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu söyledi.

Kahramani, 42 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği teknedeki 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.