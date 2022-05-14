Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Basra Körfezi'nde bir tekneye el koydu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 42 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koydu.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan eyaletinin Başsavcısı Mücteba Kahramani, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu söyledi.
Kahramani, 42 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği teknedeki 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler: İran Akaryakıt Basra Körfezi
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