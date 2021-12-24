Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı ile de faydalı istişarelerde bulundum" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Etiketler: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İran
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