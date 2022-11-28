İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Buna göre, (BM) İnsan Hakları Konseyinde Almanya'nın temsilcilerinin İran'a yönelik "müdahaleci ve asılsız" söylemlerine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Alman Büyükelçi'ye söz konusu BM toplantısında alınan kararın "hatalı ve siyasi" olduğu, İran yönetiminin alınan kararları reddettiği ve bu konuda Konsey ile iş birliği yapmayacağı iletildi.

Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Muzel, "İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, 14 Kasım'da, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak, Muzel'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi özel oturumu

BM İnsan Hakları Konseyi'nde 24 Kasım Perşembe günü düzenlenen özel oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alınmıştı.

Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı 6 "ret" oyuna karşı 25 "evet" oyuyla kabul edilmişti.