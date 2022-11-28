Çin'de bir yandan günlük vakalar artıyor, diğer yandaysa karantina karşıtı protestolar, ülke geneline yayılıyor.

Çin son yılların en büyük toplumsal krizi ile karşı karşıya.

Tedbirlere tepkiler artıyor

Günlük vaka sayıları salgının başından beri ilk kez 40 binin üzerine çıktı. Ancak Pekin'in, salgının başından beri uyguladığı sıkı tedbirler, artık tepki çekiyor.

Başkent Pekin'de gece saatlerinde bir grup gösterici toplandı. Ellerinde beyaz kağıtlarla slogan attılar.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yabancı gazeteci gözaltına alındı

Şanhay'da hafta sonu hareketli saatler yaşandı. Urumçi Yolu'nda toplanan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Gösterileri takip eden yabancı bir gazeteci de gözaltına alındı. Çin, gazetecinin basın kartını göstermediği için gözaltına alındığını açıkladı.

Gösteriler, ülke çapında farklı kentlere yayıldı. Sokağa inen protestocular, karantina önlemlerinin sonlandırılmasını istedi. .

Çin salgınla mücadelede "sıfır vaka" politikasıyla dünyadan farklı bir yol izliyordu.

Sert tedbirleri içeren bu politikanın sosyo-ekonomik faturası ağır oldu.

Son olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesinin başkenti Urumçi'de bir apartmanda yaşanan yangın faciası olayları tetikledi.

Apartmandaki 10 kişinin tedbirler nedeniyle dışarıya çıkamadığı için hayatını kaybettiği öne sürüldü.