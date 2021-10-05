Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Afganistan sınırında felaketten dönüldü: 4 kamyon yandı
İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasanı eyaletindeki Afganistan'a açılan Dugarun gümrüğünde çıkan yangında Afganistan'a ait 4 kamyonun yandı.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, gümrük parkındaki bir petrol kamyonunda çıkan yangın diğer araçlara da sirayet etti.
Çıkan yangın nedeniyle gümrükte çıkış için bekleyen Afganistan'a ait 4 kamyon yanarken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinin geçiş noktası olması ve ortalama 500 ila 600 kamyonun geçiş güzergahında bulunması nedeniyle büyük bir felaketten dönüldüğü açıklandı.
Etiketler: İran Afganistan Yangın
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