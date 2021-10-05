İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, gümrük parkındaki bir petrol kamyonunda çıkan yangın diğer araçlara da sirayet etti.

Çıkan yangın nedeniyle gümrükte çıkış için bekleyen Afganistan'a ait 4 kamyon yanarken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinin geçiş noktası olması ve ortalama 500 ila 600 kamyonun geçiş güzergahında bulunması nedeniyle büyük bir felaketten dönüldüğü açıklandı.