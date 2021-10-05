Hindistan Enerji Bakanı Raj Kumar Singh'in yaptığı açıklamaya göre, 40-50 gigavat kapasiteye sahip kömür santralleri, şu an "üç günden az" yakıt stokuna sahip.

Singh, çoğu elektrik santralinin kömürle çalıştığı Hindistan’da, santrallerin yeterli yakıta sahip olmasının 6 ay kadar alabileceğini, bu sürede de enerji krizinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Elektrik üretiminin yüzde 70'i kömürle çalışan termik santrallerinden

Talebin ekim ortasından itibaren yavaş yavaş azalmasının beklendiğini ifade eden Singh, maden üretimini artırmak ve talebin karşılanmasını sağlamak için devlet tarafından işletilen Coal India Ltd. ve Hindistan'ın en büyük elektrik üreticisi NTPC Ltd. ile çalışıldığını söyledi.

Ülkede elektrik üretiminin yüzde 70'i kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor.