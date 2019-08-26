Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarının bulunduğu üslere hava saldırıları düzenlenmesinin ardından Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hakim'in, konuyla ilgili ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra bazı Arap ülkelerinin büyükelçi ve maslahatgüzarlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hakim'in gerçekleştirdiği görüşmelerde, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin vurgulandığı ve ülkenin, bölgedeki krizlerin içine çekilmesine karşı koyulacağının yinelendiği kaydedildi.

Irak'ın iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduğunun belirtildiği açıklamada, ülkenin bir çatışma sahasına dönüşmesine izin verilmeyeceği ve egemenliğinin çiğnenmesi durumunda BM ile BMGK kanalıyla gerekli hukuki ve diplomatik önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Kaynak: AA