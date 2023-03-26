Irak'ın güneyindeki Necef kentinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentteki caddeler ve sokaklar sularla kaplandı.

Park halindeki bir çok araç suların içerisinde kaldı.

Resmi kurumlar tatil edildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.

Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.