Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'taki yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlar tatil edildi.
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentteki caddeler ve sokaklar sularla kaplandı.
Park halindeki bir çok araç suların içerisinde kaldı.
Resmi kurumlar tatil edildi
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat ve diğer kentlerde yoğun yağışlardan dolayı resmi kurumlarda tatil ilan etti.
Hizmet ve güvenlik alanında çalışan kurumlar ise tatil kararının dışında tutuldu.
Sıradaki Haber
Tunus açıklarında 29 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz