Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na gelen Harris, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia ve Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in yanı sıra üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Harris, havalimanında yaptığı konuşmada, bu geziyi, ABD halkı ile Afrika kıtasında yaşayanlar arasındaki uzun ve kalıcı, aynı zamanda çok önemli ilişki ve dostluğun bir başka ifadesi olarak dört gözle beklediklerini belirtti.

Afrika'nın geleceğinin, ABD dahil dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine dair çok heyecanlı olduğunu dile getiren Harris, "Bu kıtada olup bitenlere baktığımda, sadece bu kıtanın insanları için değil, tüm dünya insanları için büyük bir fırsat görüyorum." dedi.

Harris, Afrika ve ABD halkı arasındaki ortaklıkla ilgili bazı konuları ele almak ve birlikte yapmaya devam edecekleri çalışmaları güçlendirmek istediğini söyledi.

Bu seyahatte, özellikle kıtada yatırımların artırılması, ekonomik büyüme ve fırsatların kolaylaştırılmasına odaklanan çalışmalar yapmak istediğini vurgulayan Haris, şunları kaydetti:

"Özellikle kadınların ve kız çocuklarının ekonomik olarak güçlendirilmesi, genç girişimciliğin güçlendirilmesi, dijital katılım ve iklim krizinin etkilerine uyum da dahil olmak üzere gıda güvenliğinin artırılması için yapılması gereken çalışmaların desteklenmesine odaklanan çalışmalar yapmak niyetindeyim."

Kamala Harris, ilk Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Gana'dan sonra önce Tanzanya'ya ardından Zambiya'ya geçecek.