Dünya
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi04 Ekim 2019 Cuma 10:58 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 11:56
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.
[Başkent Bağdat'ta gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.
Öte yandan görgü tanıkları güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.
[Başkent Bağdat'ta gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]
Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: AA, Reuters