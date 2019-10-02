Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı protestolar, bugün de devam ediyor.

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı.https://t.co/7nD1doQqxx pic.twitter.com/ryE4haQisP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 2, 2019

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Esedi, güvenlik güçleri göstericilerinin Suk eş-Şuyuh kaymakamlık binasından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı

Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktaran Esedi, yasağın süresiyle ilgili bilgi vermedi.

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Yarbay Safa Kamil de göstericilerin, Necef vilayetinde Davet Partisi'nin binasını bastığını ancak ateşe vermediğini söyledi.

Göstericiler bugün Zikar Vilayet Meclisini basarak, ateşe vermişti.

Bağdat'taki uçuşlar devam ediyor

Bağdat Uluslararası Havalimanı İdaresinden yapılan açıklamada da kentteki hava trafiğinin sürdüğü doğrulanırken uçuşların askıya alındığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Açıklamada, havalimanında çeşitli havayollarına ait uçuş programlarında herhangi bir değişiklik veya iptalin olmadığı kaydedildi.

Bağdat'ta bir günlük tatil ilan edildi

Bağdat İl Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteriler nedeniyle kentin genelindeki tüm resmi kuruluşlarda bir günlük tatil ilan edildiğini duyuruldu.

İki günde 12 ölü

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bağdat'ta salı günü 4, Zikar'da 1 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Bağdat, Zikar ve diğer bazı vilayetlerde düzenlenen gösterilerde binlerce Iraklı yaşam şartları ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını, devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzlukların sonlandırılmasını istiyor.

Resmi binalar ateşe veriliyor

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığında görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Zikar (Amara) vilayetinde, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine göstericiler Zikar Vilayet Meclisini basarak ateşe verdi.

Başkent Bağdat'ta ikinci gününde de devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bağdat'taki El-Halani ve El-Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösterilere, güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi için kadınlar da katıldı. Buna rağmen güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

[Irak'ta hükümeti protesto eden göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı. Fotoğraf: AA ]

Emniyet makamlarının da kentte saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldığı kaydedildi.

İnternet erişimi kesildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Bağdat ve özellikle güneydeki kentlerde "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle iki gündür devam eden gösteriler sebebiyle Irak'ın birçok kentinde internet kesintisi yaşanıyor.

İnternet kesintisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin birçok vilayetinin etkilendiği belirtiliyor.

Hükümetten söz konusu erişim kesintisiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişim de durduruldu. Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

Savunma Bakanlığı teyakkuzda

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin katılımıyla olağanüstü toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı ise devam ediyor.

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Protestolar Kerkük'e sıçradı

Öte yandan Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı.

Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan onlarca kişi, yolsuzlukları durduramadığı ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto etti.

Eylem nedeniyle valilik binası çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Göstericiler, yıllardır devam eden yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesini istediklerini söyledi.

[Gösteriler Kerkük'e de sıçradı. Fotoğraf: AA ]

Abid Ali isimli eylemci, ''Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmamış bir hükümet istiyoruz'' dedi.

Son 16 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin halkın değil sadece kendi çıkarlarını öncelediğini dile getiren Ali, artık bu halka ve alanları dolduran kalabalığın sesine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

Nasır Sadi isimli bir diğer eylemci de gençler arasındaki işsizliğe dikkati çekerek, iş bulamayan eğitimli yüz binlerce gence iş imkanı sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Sadi, ''Yeni ve tertemiz bir Irak için buradayız" diye konuştu.

Türkiye'den uyarı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarından haber alamayanların Konsolosluk Çağrı Merkezi ( 90 312 292 29 29) ile iletişim kurabilecekleri vurgulanan uyarıda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de 964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA