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Irak’ta Yüksek Mahkeme seçim sonuçlarını onayladı

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ve büyük tartışmalara neden olan milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarını onayladı.

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Irakta Yüksek Mahkeme seçim sonuçlarını onayladı

Irak'ta seçimlerin ardından hile gerekçesi ile başta Kerkük olmak üzere, Irak'ın kuzeyindeki birçok kentte yoğun gösteriler gerçekleştirilmişti. Ardından Irak Parlamentosu oyların yeniden sayılması kararı almış, tam 13 kentte yeniden elle sayım gerçekleştirilmişti.

Ancak bu sayım işleminin ardından da sonuç değişmedi. Irak Federal Yüksek Mahkemesi, seçim sonuçlarını onayladı.

Seçimlerde, birinciliği Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu almıştı. Başbakan Haydar El İbadi'nin içinde bulunduğu Nasır koalisyonu ise 42 sandalye ile 3. sırada kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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