Almanya’dan ABD’ye ‘Türkiye’ tepkisi

ABD’nin Türkiye’ye başlattığı ekonomik savaşa Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokratlardan da tepki geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Sosyal demokrat Parti Lideri Andrea Nahles, Türkiye’deki gelişmelere Almanya’nın kayıtsız kalamayacağını ve gerekirse yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nahles, Türkiye'nin boş verilebilecek bir ülke olmadığına ve NATO'daki konumuna da dikkati çekerek, "Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulması herkesin çıkarına." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber