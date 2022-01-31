Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından Korgeneral Abdulemir eş-Şemri, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'a yönelik hava operasyonları hakkında bilgi verdi.

Irak Hava Kuvvetlerinin aralık ayında istihbarat bilgilerine dayanarak DEAŞ unsurlarının bulunduğu bölgelere 29 hava harekatı düzenlediğini belirten Şemri, bu operasyonlarda 15 teröristin öldüğünü, 10 terör noktasının yıkıldığını ifade etti.

Şemri bu ay ise 22 hava operasyonunda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 noktanın imha edildiğini aktardı.

Iraklı askeri yetkili, hava saldırılarının düzenlendiği bölgelere ilişkin bilgi paylaşmadı.

"DEAŞ'ın sözde ekonomi sorumlusu da öldürüldü"

Aynı basın toplantısında konuşan Bağdat Operasyonları Komutanı Ahmed Selim, başkentte düzenlenen hava operasyonlarında DEAŞ'ın sözde ekonomi sorumlusunun da öldürüldüğünü ekledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor. Irak güçlerinin de çeşitli bölgelerde teröristlerle mücadelesi sürüyor.