Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta Şii lider Sadr, hükümet müzakerelerini askıya aldı
Irak’ta seçimin galibi Şii lider Mukteda e-Sadr’a bağlı Sadr Grubu, hükümet kurma müzakerelerini dondurma ve Meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumunu boykot etme kararı aldı.
Sadr Hareketinin Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, düzenlediği basın toplantısında, "Liderimiz Mukteda es-Sadr’ın talimatları doğrultusunda tüm siyasi gruplarla hükümet kurma müzakerelerini askıya alma kararı aldık" dedi.
Azari, cumhurbaşkanlığı seçimi için Mecliste 7 Şubat’ta düzenlenecek oturumu da boykot edeceklerini söyledi.
İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Şii lider Sadr'ın grubu 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli Meclise 73 vekil göndererek seçimden birinci çıkmıştı.
Etiketler: Irak
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