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Irak'ta polis otobüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, 15 yaralı

Irak'ta, polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında yere döşenen bombanın patlatılması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 15 polis ise yaralandı.

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Irakta polis otobüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, 15 yaralı

Irak Kerkük'te Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, Kerkük-Bağdat arasındaki kara yoluna daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından döşenen patlayıcının polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettiğini söyledi.

Yüzbaşı Ubeydi, patlama sonucu otobüsteki 1 polis ile yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 15 polisin ise yaralandığı belirtti.

Irak'ta güvenlik güçleri tarafından "ölüm üçgeni" olarak adlandırılan Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasında DEAŞ, zaman zaman siviller ve güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, polis otobüsü saldırı, DEAŞ
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