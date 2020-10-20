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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 366'ya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 10 bin 366'ya ulaştı.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 920 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 366'ya, vaka sayısı da 434 bin 598'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 366 bin 134'e ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:56
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