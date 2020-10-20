Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Orduyu güçlendirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz" dedi.

Zelenskiy, uluslararası arenada pek çok ülkeyle ilişkilerin geliştiğini ifade ederek, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede" sözlerini kullandı.

Savunma alanında ilişkiler arttı

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını açıklamıştı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayiinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söylemişti.