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Irak'ta koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 281 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 522'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 281 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 86 bin 148'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 54 bin 316 olduğu bilgisini paylaştı.
Etiketler: ırak'ta koronavirüs koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:01
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