İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi'nde hakkındaki hapis cezasına yapılan itiraz duruşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Şeyh Salah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Şeyh Salah, "Ben de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini vurguluyorum. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddetmesi konusuna da değinen Salah, "Cezaevine özgür insan olarak girip, tekrar özgür bir şekilde çıkacağız." dedi.

Salah, Mescid-i Aksa konusunda İsrail ile pazarlık yapmanın da söz konusu olmadığını vurgulayarak, "İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın zerre kadar toprağında hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi, bugün 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.