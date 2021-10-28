Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların ülkeye getirilmesinin Azerbaycan hükümetinin koordineli ve aşamalı çalışmaları sonucunda hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, öncelikle çocukların yerlerinin belirlendiği, sonrasında kendilerine dönüş belgeleri ve uçak biletlerinin temin edildiği, Bağdat'a gönderilen yetkililerce ön tıbbi ve psikolojik muayenelerinin yapıldığı kaydedildi.

Çocukların, Bağdat-İstanbul-Bakü güzergahı ile Azerbaycan'a getirildikleri ifade edildi.

Bugüne kadar Irak'tan 286'sı çocuk 2'si kadın 288 Azerbaycan vatandaşının ülkeye getirildiği bilgisi paylaşıldı.