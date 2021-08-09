Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 02:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Irak'ta galeri yangını: En az 10 araç küle döndü
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir araç galerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında en az 10 araç küle döndü.
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bulunan bir araç galerisinde yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kısa sürede büyüyen yangında can kaybı yaşanmazken, en az 10 araç kullanılmaz hale geldi.
Ayrıca ekipler yangının çevredeki binalara ulaşmasını önledi.
Son Haberler
- 03:36
- 03:35
- 02:27
- 02:16
- 01:44
Sıradaki Haber
Pakistan'da kazanın ardından yangın çıktı: 10 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz