Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 66 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaydettiği, 13 bin 515 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Vaka sayısı 1 milyon 590 bin 528'e çıktı

Irak'ta COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 18 bin 484 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlığın son verilerine göre, vaka sayısı 1 milyon 590 bin 528'e yükselirken, 1 milyon 437 bin 759 kişi ise iyileşti.