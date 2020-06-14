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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetindeki bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Diyala’da görevli Yüzbaşı Polis Cafer el Vaili, yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın Hanekin ilçesine bağlı Dara köyündeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.
Vaili, eve yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.
Güvenlik güçleri, DEAŞ’lı teröristlerin yakalanması için sabah saatlerinde bölgede operasyon başlattı.
Etiketler: DEAŞ saldırısı Irak DiyalaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 10:10
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