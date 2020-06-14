Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.