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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) salgınında 424 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 16 bin 872'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.
Meksika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 09:39
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