Diyala Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Cafer el-Vaili, yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Diyala vilayetine bağlı Hanekin ilçesinde bulunan Haşdi Şabi noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Vaili, hafif ve ağır silahların kullanıldığı saldırıda Haşdi Şabi'nin 28'inci Tugay Komutanı Hüseyin el-Miyahi ile bir Haşdi Şabi mensubunun daha öldüğünü aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.