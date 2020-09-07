Haber Giriş: Kaynak: BBC News
Fransa'da yaşlı adam, sinek öldürmek isterken evini havaya uçurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da 80'li yaşlarında bir adam, evine giren sineği öldürmeye çalışırken patlamaya yol açtı.
Olay, Fransa'nın Dordogne bölgesinde meydana geldi.
Akşam yemeğini yemek üzere sofraya oturan adam, sineğin vızıltısından rahatsız oldu.
Sineği öldürmek için elektronik sinek raketini eline alan yaşlı adam, evdeki gaz sızıntısını fark etmeyince patlamaya yol açtı.
Yerel basındaki haberlere göre adamın elinde yanıklar oluştu. Sud-Ouest gazetesi ise sineğin akıbetinin bilinmediğini yazdı.
Etiketler: sinek sinek öldürmeSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 10:43
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