Irak Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, Salahaddin, Anbar ve Musul kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Operasyonda DEAŞ mensubu 3 kişinin, Salahaddin kentinin kırsalındaki Tartar vadisine kaçmak isterken öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyonun iki gün daha devam edeceği belirtilen açıklamada, bölgedeki kırsallarda gizlenen, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin hedef alındığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.