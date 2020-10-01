Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını TRT Haber'e değerlendirdi.

Ermenistan'ın sadece işgal altındaki topraklardan değil, kendi sınırlarının içinden de ateş açmaya başladığına dikkat çeken Haciev, bunun yeni bir provokasyon olduğunu ifade etti.

"Tek yol Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi"

Ermenistan'ın üçüncü ülkeleri savaşa çekmeye çalıştığını ifade eden Hacıev, "Hedefimiz Ermenistan'ın yıllardır yaptığı tahkimatı yerle bir etmektir. Tek yol Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi" dedi.



