Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta DEAŞ operasyonu: 9 terörist öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Kerkük kentinin Sergaran beldesi yakınlarında iki gün önce başlatılan terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 9 terörist öldürüldü.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu tarafından Sergaran beldesi yakınlarında 9 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki Grav Tepesi yakınlarında terör örgütü mensuplarının saklandığı bir sığınağın imha edildiği ve sığınakta bulunan 9 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.
Etiketler: DEAŞ Irak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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