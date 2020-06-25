Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 437 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 1437'ye, vaka sayısının 39 bin 139’a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşen sayısının da 18 bin 51 olduğunu aktardı.