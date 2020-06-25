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Irak'ta COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 1437'ye çıktı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 437 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 1437'ye, vaka sayısının 39 bin 139’a çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşen sayısının da 18 bin 51 olduğunu aktardı.
Etiketler: koronavirüs IrakSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 19:11
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