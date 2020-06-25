Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 230'a çıktı.

Vaka sayısı ise bin 118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilmiş, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının 2'nci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması,15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

3'üncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoran, bar, otel, kuaför, sinema, ibadethane, müze, kütüphane ve galerilerin yeniden açılacağı duyulmuştu.