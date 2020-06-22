Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 1167'ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede 1808 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 32 bin 676'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 14 bin 785 olduğu bilgisi paylaşıldı.