Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta COVID-19 nedeniyle bir günde 67 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi, 1808 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 1167'ye ulaştığı belirtildi.
Ülkede 1808 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 32 bin 676'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 14 bin 785 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: koronavirüs IrakSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:34
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