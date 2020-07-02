Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta COVID-19 nedeniyle bir günde 110 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 184 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 hastası 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 160'a ulaştığı bildirildi.
Ülkede 2 bin 184 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 53 bin 708'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 27 bin 912 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs Irak ölü sayısıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:39
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