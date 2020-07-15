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Irak'ta bir günde 87 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 432'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 110 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 83 bin 867'ye çıktığı anlatıldı.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 52 bin 621 olduğu bilgisini paylaştı.
Etiketler: ırak koronavirüs Irak Sağlık ve Çevre BakanlığıSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:24
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