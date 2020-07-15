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Suudi Arabistan'da 42 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 325'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 671 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.
Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 325'e, vaka sayısı da 240 bin 474'e çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşan kişi sayısının da 183 bin 48 olduğu aktarıldı.
Etiketler: suudi arabistan koronavirüs koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:27
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