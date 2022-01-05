Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne füze saldırısı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nün 5 adet füzeyle hedef alındığı açıklandı.
Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda kullanılan füzelerin Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yaklaşık 2 kilometre yakın mesafeye düştüğü duyuruldu.
Hedef alınan üste uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.
Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.
Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.
Etiketler: Irak
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