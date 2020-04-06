Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı düzenlendi
[Grafik: TRT Haber]
Irak'ın güneyinde ABD'li bir petrol şirketinin faaliyet gösterdiği petrol kuyusuna katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Basra vilayetindeki El Burcisiye bölgesindeki ABD'li Halliburton Petrol Firması'nın faaliyet gösterdiği petrol kuyusu yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü duyurdu.
Açıklamada güvenlik güçlerinin, füzelerin ateşlendiği bölgede yaptıkları arama sonucu henüz ateşlenmemiş 11 katyuşa füzesi daha bulduğu kaydedildi.
Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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