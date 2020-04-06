Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Basra vilayetindeki El Burcisiye bölgesindeki ABD'li Halliburton Petrol Firması'nın faaliyet gösterdiği petrol kuyusu yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü duyurdu.

Açıklamada güvenlik güçlerinin, füzelerin ateşlendiği bölgede yaptıkları arama sonucu henüz ateşlenmemiş 11 katyuşa füzesi daha bulduğu kaydedildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.