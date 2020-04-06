Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hindistan’da tren vagonları karantina merkezine çevrildi
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan'da bir tren, koronavirüs (COVID-19) hastaları için karantina merkezine çevrildi.
Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok ülke karantina uygulamalarını devreye sokuyor.
Hindistan'da COVID-19'lu hastalar için 'karantina treni' hizmete alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, tren için, “Koronavirüs hastalarına rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir” ifadesini kullandı.
[Fotoğraf: DHA]
Goyal, söz konusu trende her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğunu belirtti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 12:13
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