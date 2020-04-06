Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok ülke karantina uygulamalarını devreye sokuyor.

Hindistan'da COVID-19'lu hastalar için 'karantina treni' hizmete alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, tren için, “Koronavirüs hastalarına rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir” ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Goyal, söz konusu trende her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğunu belirtti.