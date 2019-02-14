Iraklı bir güvenlik yetkilisi, “El-Harbavi şu anda Nasıriye’deki terörle mücadele biriminde sorgulanıyor. Ne zaman serbest bırakılacağı ya da hakkındaki hükmün ne zaman verileceği bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Salah el-Harbavi şiirinde, Irak’taki siyasileri ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın son ziyaretinden hükümetin haberdar olmaması konusunu eleştiriyor.

El-Harbavi şiirinde ayrıca, Saddam dönemi Irak ile bugünkü Irak’ı karşılaştırıyor.

Irak güvenlik kaynakları, şair hakkındaki gözaltı kararının, yazdığı şiiri okuduğu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından alındığını belirtti.

Sosyal medyada yer alan videoya göre Iraklı şair, büyük bir kalabalık önünde şiirini okuyor ve Saddam Hüseyin'i de güzel ifadelerle anıyor.

Irak'ta yasalar, Saddam Hüseyin'in liderliğini yaptığı Baas Partisini yasaklıyor.

Ancak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’nin övülmesinin suç sayıldığı herhangi bir yasa yok.

Kaynak: Russia Today