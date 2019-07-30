Dünya
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:58 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:05
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Kaynak: TRT Haber
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